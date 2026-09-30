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Mega-Sena acumula para R$ 75 milhões; confira os números sorteados
Dezenas sorteadas foram: 04 - 10 - 20 - 25 - 27 - 48
Agência Brasil
Publicado em 29/09/2026 - 21:36
Brasília
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.064 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (29). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 75 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 04 - 10 - 20 - 25 - 27 - 48
- 82 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 24.039,44 cada
- 4.467 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 727,39 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (1º), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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