Geral
Mega-Sena acumula para R$ 95 milhões; confira os números sorteados
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas; próximo sorteio será na terça
Agência Brasil
Publicado em 13/09/2026 - 14:17
Brasília - DF
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.057 da Mega-Sena, realizado neste domingo (13), em São Paulo. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 95 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 02 - 04 - 16 - 21 - 48 - 53.
Oitenta e seis apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 31.872,72 cada
5.234 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 863,24 cada
Apostas
O próximo concurso acontece na terça-feira (15). As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de segunda-feira (14) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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