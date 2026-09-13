Mega-Sena acumula para R$ 95 milhões; confira os números sorteados

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas; próximo sorteio será na terça

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.057 da Mega-Sena, realizado neste domingo (13), em São Paulo. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 95 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 02 - 04 - 16 - 21 - 48 - 53.

Oitenta e seis apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 31.872,72 cada

5.234 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 863,24 cada

Apostas

O próximo concurso acontece na terça-feira (15). As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de segunda-feira (14) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.