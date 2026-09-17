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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 102 milhões nesta quinta

Apostas podem ser feitas até às 20h
Agência Brasil
Publicado em 17/09/2026 - 07:02
Brasília
Prêmio da Mega-Sena estimado em R$ 65 milhões
© Wilson Dias/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (17) prêmio estimado em R$ 102 milhões. As seis dezenas do concurso 3.059 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de hoje em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 14 - 23 - 53 - 56 - 57 - 60 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
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