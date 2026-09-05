Geral
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 48 milhões neste domingo
Apostas podem ser feitas até às 22h de sábado
Agência Brasil
Publicado em 05/09/2026 - 12:05
Brasília
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A Mega-Sena sorteia neste domingo (6) prêmio estimado em R$ 48 milhões. As seis dezenas do concurso 3.054 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado (5) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
No último concurso, foram sorteados os números 01 - 13 - 25 - 35 - 39 - 51 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.
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