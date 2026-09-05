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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 48 milhões neste domingo

Apostas podem ser feitas até às 22h de sábado
Agência Brasil
Publicado em 05/09/2026 - 12:05
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

A Mega-Sena sorteia neste domingo (6) prêmio estimado em R$ 48 milhões. As seis dezenas do concurso 3.054 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado (5) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números  01 - 13 - 25 - 35 - 39 - 51 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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Mega-Sena acumula para R$ 48 milhões; confira os números sorteados
Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
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