logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 85 milhões neste domingo

Apostas podem ser feitas até às 22h de sábado
Agência Brasil
Publicado em 12/09/2026 - 18:25
Brasília
Prêmio da Mega-Sena estimado em R$ 65 milhões
© Wilson Dias/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia neste domingo (13) prêmio estimado em R$ 85 milhões. As seis dezenas do concurso 3.057 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado (12) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números  14 - 21 - 25 - 40 - 51 - 56 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

Relacionadas
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Mega-Sena acumula para R$ 85 milhões; confira os números sorteados
Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília -Presidente do CNJ Ministro Edson Fachin. Fotos: G. Dettmar/ CNJ
Justiça Fachin dá 24 horas para PF enviar informações sobre celular de Vorcaro
sab, 12/09/2026 - 20:53
Ana Sátila fatura ouro na final do C1 da etapa da Copa do Mundo de canoagem slalom na Espanha, em 12/09/2026
Esportes Ana Sátila é ouro em etapa da Copa do Mundo de canoagem slalom
sab, 12/09/2026 - 20:04
21/08/2026 - Brasília - Avião da GOL decola no aeroporto de Brasília . Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Geral Avião da GOL faz pouso de emergência após decolagem em Goiânia
sab, 12/09/2026 - 18:49
Prêmio da Mega-Sena estimado em R$ 65 milhões
Geral Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 85 milhões neste domingo
sab, 12/09/2026 - 18:25
09/12/2025 - Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no julgamentos da Ação Penal 2693 - Núcleo 2. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça PGR repete pedido por acesso integral a dados de Vorcaro
sab, 12/09/2026 - 18:20
Aula presencial na horta da Escola Estadual Terezine Arantes Ferraz Bibliotecaria, no Parque Casa de Pedra, zona norte da capital.
Política Entidades pedem apoio de candidatos em defesa da agroecologia
sab, 12/09/2026 - 17:57
Ver mais seta para baixo