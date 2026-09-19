Geral
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões neste domingo
Apostas podem ser feitas até às 22h de sábado
Agência Brasil
Publicado em 19/09/2026 - 11:00
Brasília
Versão em áudio
A Mega-Sena sorteia neste domingo (20) prêmio estimado em R$ 28 milhões. As seis dezenas do concurso 3.060 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado (19) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
No último concurso, foram sorteados os números 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35 e um bolão feito em Presidente Venceslau (SP) levou o prêmio de R$ 101.970.706,13..
Mais notícias
Esportes Brasil vence Venezuela e está no mundial de vôlei masculino
sab, 19/09/2026 - 13:00
Saúde Impacto financeiro de bets no SUS chega a R$ 30,6 bilhões por ano
sab, 19/09/2026 - 12:43
Economia Petrobras batiza primeiro navio a navegar com tripulação 100% feminina
sab, 19/09/2026 - 12:37
Saúde Apostas em bets avançam entre jovens e ampliam risco de dependência
sab, 19/09/2026 - 12:21
Geral Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões neste domingo
sab, 19/09/2026 - 11:00
Direitos Humanos Apostas online podem levar ao endividamento rápido, diz pesquisa
sab, 19/09/2026 - 10:57