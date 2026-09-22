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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 32 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até às 20h
Agência Brasil
Publicado em 22/09/2026 - 07:02
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (22) prêmio estimado em R$ 32 milhões. As seis dezenas do concurso 3.061 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números  06 - 15 - 23 - 36 - 37 - 38 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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Mega-Sena acumula e pagará R$ 32 milhões na terça; confira dezenas
Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena loterias Caixa
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