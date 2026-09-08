Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 70 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até às 20h

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (8) prêmio estimado em R$ 70 milhões. As seis dezenas do concurso 3.055 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 08 - 17 - 24 - 43 - 47 - 58 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.