Geral
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 70 milhões nesta terça-feira
Apostas podem ser feitas até às 20h
Agência Brasil
Publicado em 08/09/2026 - 14:33
Brasília
Versão em áudio
A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (8) prêmio estimado em R$ 70 milhões. As seis dezenas do concurso 3.055 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
No último concurso, foram sorteados os números 08 - 17 - 24 - 43 - 47 - 58 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.
Mais notícias
Justiça Diretores da PF apoiam Andrei Rodrigues e colocam cargos à disposição
ter, 08/09/2026 - 16:19
Educação Prêmio Mulheres e Ciência tem inscrições abertas até quinta-feira
ter, 08/09/2026 - 15:17
Geral Polícia indicia 13 em caso de morte de homem espancado em Copacabana
ter, 08/09/2026 - 14:34
Geral Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 70 milhões nesta terça-feira
ter, 08/09/2026 - 14:33
Justiça Mendonça usou pedido do partido Novo para afastar diretor-geral da PF
ter, 08/09/2026 - 14:26
Saúde Anvisa aprova novo medicamento para tratamento de enxaqueca
ter, 08/09/2026 - 14:24