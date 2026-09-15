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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 95 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até às 20h
Agência Brasil
Publicado em 15/09/2026 - 07:02
Brasília
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (15) prêmio estimado em R$ 95 milhões. As seis dezenas do concurso 3.058 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números  02 - 04 - 16 - 21 - 48 - 53. e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
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