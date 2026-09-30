MPSP denuncia dois homens por falsificação de bebida que cegou mulher

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) denunciou dois homens por terem falsificado bebida alcoólica que cegou uma mulher em Guarulhos (SP), em setembro de 2025. A denúncia foi feita pela 16ª Promotoria de Justiça Criminal de Guarulhos.

De acordo com o MPSP, um dos denunciados era proprietário e responsável por estabelecimento comercial na Avenida Guarulhos. Ele adquiria bebidas de diversos fornecedores sem exigir documentação fiscal sobre a origem dos produtos, priorizando aqueles que ofereciam os menores preços.

O segundo acusado fornecia as bebidas sem documentação ao comerciante. Ele adquiria vodcas de vendedores desconhecidos nas proximidades do Mercado Municipal de São Paulo e as entregava a estabelecimentos como se fossem produtos de uma conhecida marca de vodca, sem comprovação de origem ou autenticidade.

Em 27 de setembro de 2025, uma mulher que ingeriu bebida alcoólica no estabelecimento apresentou grave intoxicação por metanol e precisou ser internada. O quadro provocou perda completa e permanente da visão nos dois olhos.

"Posteriormente, em 15 de outubro de 2025, foram apreendidas no estabelecimento diversas garrafas de vodca, parte delas sem comprovação de origem e procedência. A perícia constatou que oito amostras continham metanol em concentrações entre 34,6% e 40,9%, concluindo tratar-se de bebidas adulteradas, impróprias ao consumo e gravemente nocivas à saúde", informou o MPSP em nota.

Os dois homens foram denunciados na última sexta-feira (25) e poderão responder por falsificação de produto destinado ao consumo e lesão corporal.