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Operação combate infiltração do PCC no transporte público em São Paulo

Um dos alvos, ex-vereador Milton Leite disse que se apresentará em 24h
Agência Brasil
Publicado em 17/09/2026 - 09:05
São Paulo
São Paulo (SP) 12/03/2025 - Terminal de ônibus Pinheiros onde foi encontrado duas bolsa com bomba caseira, que foram detonadas pela Policia. Foto Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Polícia Civil de São Paulo (PC-SP) e o Ministério Público (MP-SP) fazem na manhã desta quinta-feira (17) a operação Vectura Corrupta, que investiga lavagem de dinheiro e a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema de transporte coletivo da capital paulista.

Um dos alvos é Milton Leite, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Até o momento, Leite não foi encontrado pelas autoridades. A assessoria do político emitiu nota:

“Estou em viagem, não estou foragido e vou me apresentar às autoridades em até 24 horas. Vou provar minha inocência em todas as acusações”.

A maioria dos alvos, segundo a polícia, tem função de liderança dentro da facção. São advogados e políticos que fazem parte da organização criminosa.

Esta operação é a terceira fase da investigação que verifica a atuação do PCC no transporte público da cidade de São Paulo. Ao todo, são cumpridos 16 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão.

A ação da polícia e do MP-SP acontece nas cidades de São Paulo, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, Diadema, Santos, Praia Grande e Cubatão.

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Edição:
Denise Griesinger
transporte púbico PCC Primeiro Comando da Capital polícia civil São Paulo Milton Leite Operação Vectura Corrupta
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