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Passageiro de ônibus morre baleado durante ação policial no Rio

Ele estava em veículo da linha de BRT Transolímpica, em Curicica
Agência Brasil
Publicado em 30/09/2026 - 09:30
Rio de Janeiro

Um passageiro que estava dentro de um ônibus morreu na manhã desta quarta-feira (30), atingido por um tiro, durante operação policial na zona sudoeste da cidade do Rio de Janeiro. Ele estava em um veículo da linha de BRT Transolímpica quando foi baleado.

A vítima foi atingida nas proximidades da Estação Asa Branca, no bairro de Curicica. Os bombeiros chegaram a tentar socorrer o homem, de cerca de 40 anos, mas ele já estava morto.

De acordo com a empresa Mobi Rio, que administra o sistema de BRT do Rio, a estação Asa Branca foi interditada para a perícia policial.

A Polícia Militar informou que fazia uma operação na comunidade Dois Irmãos, na manhã desta quarta-feira, quando recebeu a informação de que um homem havia sido baleado dentro de um ônibus do BRT.

De acordo com a PM, o objetivo da operação é combater a ação de criminosos e localizar suspeitos de matarem um homem na tarde dessa terça-feira (29), na região.

Durante a ação, que está em andamento, um homem foi preso e três fuzis foram apreendidos.

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