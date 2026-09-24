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PF e CGU apuram fraudes em contratações e desvios de recursos federais

Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/09/2026 - 08:33
Brasília
24/09/2026 - PF e CGU apuram fraudes em contratações públicas e desvio de recursos federais. Foto: PF/ Divulgação
© PF/ Divulgação

A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram nesta quinta-feira (24) a Operação Legado. O objetivo é apurar suspeitas de fraudes em licitações e contratações diretas, sobretudo na área da saúde, feitas por municípios na Bahia, no Piauí e Espírito Santo.

Em nota, a corporação informou que estão sendo cumpridos 44 mandados de busca e apreensão em 22 municípios de seis unidades da Federação:

  1. Bahia;
  2. Piauí;
  3. Espírito Santo;
  4. Minas Gerais;
  5. Sergipe;
  6. Distrito Federal.

As ordens foram expedidas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que autorizou ainda 13 medidas patrimoniais e o bloqueio de bens até o limite de R$ 3,4 milhões.

Segundo a PF, as investigações apontam indícios de atuação coordenada de empresas, simulação de concorrência, direcionamento de contratações, sobrepreço, faturamento de produtos não entregues e fornecimento de equipamentos usados como se fossem novos.

“Também foram identificadas movimentações financeiras suspeitas e possíveis pagamentos de vantagens indevidas a agentes públicos”, informou o comunicado.

De acordo com a corporação, a investigação alcançou 56 procedimentos de contratação em 31 municípios, envolvendo cerca de R$ 17 milhões.

“Entre os investigados estão empresários e atuais e antigos ocupantes de cargos públicos municipais.”

Os fatos podem caracterizar os crimes de organização criminosa, fraude em licitação e contrato público, falsidade documental, peculato e corrupção ativa e passiva.

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Edição:
Talita Cavalcante
Polícia Federal CGU Fraudes Desvios Recursos Públicos
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