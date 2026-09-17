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PF faz ação para combater entrada clandestina de eletrônicos no Brasil

Agentes cumprem mandados na capital fluminense e em Maricá
Vitor Abdala – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/09/2026 - 09:11
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 17/09/2026 - A Polícia Federal deflagrou a Operação Conexão Paralela, com o objetivo de combater uma associação criminosa atuante no descaminho de aparelhos eletrônicos no território nacional sem o devido recolhimento de impostos, além da posterior comercialização dos produtos. Foto: PF/Divulgação
© PF/Divulgação

A Polícia Federal (PF) está nas ruas na manhã desta quinta-feira (17) com a Operação Conexão Paralela, para combater a entrada clandestina de produtos eletrônicos no país.

Ao todo, estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro e Maricá, no Grande Rio. 

O grupo responsável pelo ingresso destes produtos estrangeiros e posterior revenda dentro do Brasil seria comandado por um policial militar, de acordo com a PRF.

Os produtos, especialmente smartphones, eram introduzidos no país sem o pagamento de impostos de importação. A revenda de milhares destes produtos teria movimentado cerca de R$ 60 milhões nos últimos anos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho e associação criminosa. 

Edição:
Denise Griesinger
Operação Conexão Paralela Polícia Federal PF Celulares descaminho
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