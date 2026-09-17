Geral
PF faz ação para combater entrada clandestina de eletrônicos no Brasil
Agentes cumprem mandados na capital fluminense e em Maricá
Vitor Abdala – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/09/2026 - 09:11
Rio de Janeiro
Versão em áudio
A Polícia Federal (PF) está nas ruas na manhã desta quinta-feira (17) com a Operação Conexão Paralela, para combater a entrada clandestina de produtos eletrônicos no país.
Ao todo, estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro e Maricá, no Grande Rio.
O grupo responsável pelo ingresso destes produtos estrangeiros e posterior revenda dentro do Brasil seria comandado por um policial militar, de acordo com a PRF.
Os produtos, especialmente smartphones, eram introduzidos no país sem o pagamento de impostos de importação. A revenda de milhares destes produtos teria movimentado cerca de R$ 60 milhões nos últimos anos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho e associação criminosa.
Mais notícias
Política TRE-RJ distribui mais de 1 milhão de colas eleitorais para dia do voto
qui, 17/09/2026 - 10:36
Economia Petrobras vai buscar petróleo na margem equatorial da Costa do Marfim
qui, 17/09/2026 - 10:35
Saúde Rio amplia vacinação contra a covid-19 para idosos e trabalhadores
qui, 17/09/2026 - 10:20
Justiça STF: Gilmar Mendes critica condução do caso Master por Fux na 2ª Turma
qui, 17/09/2026 - 10:19
Economia Entenda mudança no mapa que tirou Sorriso do topo da produção agrícola
qui, 17/09/2026 - 10:03
Economia Produção agrícola brasileira superou R$ 927 bilhões em 2025
qui, 17/09/2026 - 10:01