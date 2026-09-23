logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

PF faz operação contra entrada ilegal de eletrônicos no país

Esquema fazia declarações falsas de suas remessas postais
Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/09/2026 - 08:14
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro – 23/07/2026 PF deflagra operação contra desvio de bens da Receita Federal. Foto Polícia Federal
© Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) faz operação, nesta quarta-feira (23), contra a entrada ilegal de produtos eletrônicos no país. De acordo com a PF, o esquema fazia declarações falsas de suas remessas postais à Receita Federal, com o objetivo de não pagar o valor devido de importação dos itens.

A operação Tegmen cumpre quatro mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e estabelecimentos comerciais nos bairros da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro.

As investigações, que contaram com o apoio da Receita Federal e dos Correios, constataram que as declarações de importação informavam que a remessa postal continha objetos de pequeno valor. No entanto, os bens transportados eram eletrônicos de valor significativamente superior ao informado.

A ação de hoje visa coletar provas relacionados à origem, aquisição, remessa, recebimento e comercialização das mercadorias. O material apreendido pode ajudar também a identificar outros possíveis envolvidos e a calcular os valores tributários que deixaram de ser pagos pelo esquema.

Os investigados poderão responder pelo crime de descaminho, que é a importação ou exportação de bens não declarados ou declarados de forma errada, para evitar o pagamento de tributos. A pena pode chegar a quatro anos de reclusão.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 17/09/2026 - A Polícia Federal deflagrou a Operação Conexão Paralela, com o objetivo de combater uma associação criminosa atuante no descaminho de aparelhos eletrônicos no território nacional sem o devido recolhimento de impostos, além da posterior comercialização dos produtos. Foto: PF/Divulgação
PF faz ação para combater entrada clandestina de eletrônicos no Brasil
Salvador (BA), 15/09/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Agentes e viatura da Polícia Civil da Bahia. Foto: PC-BA/Arquivo/Divulgação
Polícia Civil faz operação contra facção criminosa em quatro estados
Polícia Militar na Maré, na zona norte do Rio Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Gasto com polícia é 5 mil vezes custo de políticas para egressos
Edição:
Graça Adjuto
Polícia Federal Operação Tegmen Eletrônicos entrada ilegal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Estudo relaciona câncer de mama com obesidade. Reuters/Brendan McDermid/Proibida reprodução
Saúde Em 30 anos, obesidade triplica no país e atinge 1/4 da população
qua, 23/09/2026 - 13:01
São Paulo (SP), 14/06/2025 - Marcha da Maconha na Avenida Paulista . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Flagrante por drogas gera mais prisão preventiva do que outros crimes
qua, 23/09/2026 - 12:52
Petrobras assina memorando de entendimento com ENH de Moçambique para cooperação no setor de petróleo e gás. Foto: Petrobras/ Divulgação
Economia Petrobras fecha acordo de cooperação na área de petróleo em Moçambique
qua, 23/09/2026 - 11:38
Planos de Saúde
Saúde Planos de saúde terão que cobrir DIU hormonal em casos de endometriose
qua, 23/09/2026 - 11:17
Brasília (DF), 22/06/2023 - Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça TSE cria ferramenta de IA para acesso a informações sobre eleições
qua, 23/09/2026 - 11:13
Brasília (DF), 17/03/2026 – Movimentação de passageiros no Aeroporto de Brasília durante operações de embarque e desembarque. Pessoas circulam pelos terminais com bagagens enquanto aviões realizam pousos e decolagens, refletindo o fluxo intenso de viagens na capital federal. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Anac muda regras em caso de atrasos e cancelamentos de voos
qua, 23/09/2026 - 11:04
Ver mais seta para baixo