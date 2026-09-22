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Polícia Civil faz operação contra facção criminosa em quatro estados

Mandados são cumpridos no Rio, São Paulo, Minas Gerias e Alagoas
Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/09/2026 - 07:55
Rio de Janeiro
Salvador (BA), 15/09/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Agentes e viatura da Polícia Civil da Bahia. Foto: PC-BA/Arquivo/Divulgação
© PC-BA/Arquivo/Divulgação

Policiais civis fazem, nesta terça-feira (22), uma operação contra o fornecimento de drogas ilícitas para uma das principais facções criminosas do Rio de Janeiro. A operação Icarus está cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão contra acusados de abastecer pontos de revenda de cocaína e maconha.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro conta com a participação das polícias civis de São Paulo, Minas Gerais e Alagoas para cumprir os mandados nesses estados. Também apoiam a operação, no Rio de Janeiro, as corregedorias da Polícia Militar e da Polícia Penal fluminenses.

Até as 6h30 de hoje, seis pessoas já tinham sido presas, entre eles um homem apontado como o articulador central do esquema de abastecimento de drogas, responsável por negociar cargas, organizar o transporte, fazer pagamentos e movimentar os valores provenientes da atividade criminosa.

De acordo com a Polícia Civil, o esquema tinha uma divisão de tarefas entre liderança, operadores logísticos, transportadores, responsáveis pela cobrança e pelo recolhimento de valores e pessoas interpostas.

Pelo menos duas grandes apreensões estão relacionadas ao esquema criminoso, em 2024: 715 quilos de cocaína e maconha em Guarulhos (SP) e 73,8 quilos de cocaína em Seropédia (RJ).

Os investigadores também identificaram o uso de empresas dos setores de transporte e logística para ocultar e viabilizar o envio de drogas entre São Paulo e o Rio de Janeiro.

Também foram encontradas operações financeiras consideradas atípicas envolvendo investigados e pessoas jurídicas, possivelmente utilizadas para a ocultação e dissimulação de valores. O valor total movimentado chegou a R$ 70 milhões curto espaço de tempo.

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Operação Ícarus polícias civis Facção Criminosa Drogas
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