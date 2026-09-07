logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Público madruga para assistir ao desfile na Esplanada dos Ministérios

Aposentada viajou mais de 15 horas para o evento
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/09/2026 - 08:19
Brasília
Brasília (DF), 07/09/2026 - Maura Santos e Leonardo participam do Desfile da Independência - 7 de Setembro. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

Quando o relógio despertou nesta madrugada, às 3h da manhã, a aposentada tocantinense Maria de Fátima Barbosa, de 71 anos, levantou imediatamente, tamanha era a ansiedade pelo desfile de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Ela está hospedada na casa de uma amiga no Recanto das Emas, a 30 quilômetros do centro da capital. No entanto, a viagem dela veio de muito mais longe.

Moradora de Tocantinópolis, Maria de Fátima pegou uma van até Araguaína (TO) a mais de duas horas de distância de casa, madrugou na rodoviária para cedinho encarar mais mil quilômetros até a capital do país. Foram mais de 15 horas de viagem. Chegou no sábado (6) e descansou um pouco para assistir ao nascer do sol de dentro do ônibus.

 “Enquanto eu viver, eu venho para esse desfile”, afirmou, ansiosa também por ouvir as mensagens no desfile sobre o passado de escravização e opressão no Brasil

Maria de Fátima morou em Brasília nos anos 1980 quando foi doméstica. Voltou para o Tocantins para recomeçar. Foi quebradeira de coco. Depois, continuou em empregos precários, inclusive catou latinhas para cumprir o sonho de comprar um sax para tocar. Conseguiu estudar e se formou no ano passado em licenciatura de educação no campo. “Vir para o desfile me faz lembrar o quanto eu sou brasileira. É muito lindo isso aqui”. 

Brasília (DF), 07/09/2026 - Maria de Fátima Barbosa chegou cedo para acompanhar o Desfile da Independência - 7 de Setembro. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Maria de Fátima Barbosa chegou cedo para acompanhar o Desfile da Independência na Esplanada dos Ministérios - Foto Lula Marques/Agência Brasil

Brasilienses que moram na periferia da capital também madrugaram para chegar cedo à Esplanada. Entre eles, o casal, Jorge Fernandes, de 55 anos, que é pintor de casa, e Adabel Daiane, de 42, dona de casa. Eles foram acordados por Maria Alice, de 8, que antes das 4h pediu para vir logo ao desfile. Pegaram um ônibus de Sobradinho 2.

 “Como era a primeira vez, nem dormi direito”. A mãe entende que é algo que ficará para a história. “Assim, a gente constrói memórias para ela. E de patriotismo”. O pai, que já foi soldado do Exército, diz que nunca deixou de vir”. 

Brasília (DF), 07/09/2026 - Jorge Fernandes, Adabel Faina e a filha Maria Alice chegaram cedo para acompanhar o Desfile da Independência - 7 de Setembro. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Jorge Fernandes, Adabel Faina e a filha Maria Alice dizem que nunca deixaram de assistir ao desfile - Lula Marques/Agência Brasil

Outro ex-militar, Maurício Batista, de 33, colocou a bandeira do Brasil sobre a camisa, como faz a cada ano. “Eu fico emocionado mesmo”.

Também estava sensibilizada a família do paratleta dos 100 metros rasos, Leonardo Carvalho, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Ele iria desfilar. 

Preocupado com o horário, acordou antes das 4h da manhã. Ao chegar à rodoviária, viu a luz do amanhecer e correu. Não era novidade para quem redescobriu a vida em velocidade. “Faço 100 metros em menos de 12 segundos. Vou correr porque está chegando a hora”, disse à reportagem da Agência Brasil

A mãe, Maura, e toda a família que o acompanhava, sorriu com a pressa do rapaz. “Ele ama estar aqui e o esporte. Ele fica ansioso e a gente na torcida por tudo dar certo na vida dele”. O desfile ainda não tinha começado, mas eles já chamavam o momento de “inesquecível”.

Relacionadas
Brasília (DF), 05/09/2026 - Preparativos para o desfile do dia 07 de setembro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Sete de setembro: soberania, Copa e combate ao feminicídio serão temas
Brasília (DF), 06/09/2026 - Pronunciamnto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o 7 de setembro Frame LulaOficial/Youtube
Lula defende soberania do Brasil em pronunciamento pelo 7 de setembro
Brasília (DF), 05/09/2026 - Acesso a Esplanada dos ministérios bloqueados devido ao desfile do dia 07 de setembro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Confira dicas para acompanhar o Desfile de 7 de Setembro em Brasília
Edição:
Graça Adjuto
Sete de Setembro Dia da Independência desfile Brasília público
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Top candidate of the far-right Alternative for Germany (AfD), Ulrich Siegmund, attends a press conference the day after the Saxony-Anhalt state elections in Berlin, Germany, September 7, 2026. REUTERS/Liesa Johannssen
Internacional Resultado oficial confirma extrema-direita em eleição regional alemã
seg, 07/09/2026 - 10:13
Brasília (DF), 07/09/2026 - Presidente de República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, participa do Desfile da Independência - 7 de Setembro. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Geral Começa o desfile cívico-militar do Dia da Independência em Brasília
seg, 07/09/2026 - 09:36
Rio de Janeiro (RJ), 07/09/2026 - O programa Caminhos da Reportagem analisa a convivência entre cidade e vida selvagem em São Paulo. Raoni, onça-parda (Puma concolor) resgatada no interior de São Paulo, que está há seis anos no Cemacas. Foto: TV Brasil
Meio Ambiente Convivência da cidade e vida selvagem é tema do Caminhos da Reportagem
seg, 07/09/2026 - 08:54
Radio Nacional 90 anos. banner
Cultura Rádio Nacional celebra 90 anos com transmissões de momentos marcantes
seg, 07/09/2026 - 08:43
China. FOTO DE ARQUIVO - Jogadoras da Seleção brasileira de Futebol Feminino de 1988 posada. Em pé: Pelezinha, Suzana, Lica, Flordelis, Suzy, Simone, Elane e Fia. Agachadas: Russa, Roseli, Fanta, Michael Jackson, Marcinha, Sandra e Sissi.. Foto: Acervo Museu do Futebol/Divulgação
Esportes Desfile de 7 de Setembro homenageia pioneiras do futebol feminino
seg, 07/09/2026 - 08:26
Brasília (DF), 07/09/2026 - Maura Santos e Leonardo participam do Desfile da Independência - 7 de Setembro. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Geral Público madruga para assistir ao desfile na Esplanada dos Ministérios
seg, 07/09/2026 - 08:19
Ver mais seta para baixo