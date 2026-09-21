logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Quatro pessoas estão desaparecidas no RS após temporal

Segundo a Defesa Civil, 64 municípios do estado enfrentaram problemas
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/09/2026 - 15:19
São Paulo
Ventania destelha casas na praia do Laranjal, em Pelotas. Foto rafaeldcunha/ Instagram
© rafaeldcunha/ Instagram

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul durante esta madrugada, com fortes chuvas e ventos, deixou ao menos quatro pessoas desaparecidas, quatro desabrigadas e outras 624 desalojadas, informou a Defesa Civil.

Os quatro desaparecidos são da cidade de Caxias do Sul, na Serra gaúcha. Três dessas pessoas, informou a Defesa Civil, estavam em um veículo que foi arrastado pela enxurrada. 

Um homem foi resgatado, mas um adolescente de 13 anos, uma criança de 4 anos e uma mulher de 43 anos seguem desaparecidos.

Em uma outra ocorrência na cidade, um homem fazia a limpeza de uma galeria quando foi arrastado pela água no bairro De Lazzer.

Segundo balanço do órgão, 64 municípios do estado enfrentaram problemas com o temporal, sendo que 49 deles sofreram principalmente com os ventos. No município de Hulha Negra, por exemplo, as rajadas de vento chegaram a atingir 126,7 km/h. Já em Caxias do Sul, a chuva acumulada em um só dia chegou a 159,4 milímetros.

Em Pelotas, a prefeitura informou que o temporal destelhou casas e provocou a queda de muitas árvores, deixando famílias desalojadas. Em Nova Santa Rita, a prefeitura informou que 400 casas foram destelhadas. Por causa do temporal, a administração municipal de Nova Santa Rita decidiu suspender as aulas em diversas escolas da cidade. 

Em Igrejinha, a prefeitura informou que o Rio Paranhana atingiu a cota de 3,5 metros e entrou em estágio de atenção, uma escala antes do nível de alerta. Mais de 100 casas ficaram destelhadas na cidade.

Segundo o Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual do Rio Grande do Sul, as chuvas das últimas 12 horas estão provocando a elevação dos arroios e rios na região hidrográfica do rio Guaíba e, com a possibilidade de continuidade das chuvas, há riscos para alagamentos, enxurradas e extravasamento de rios. 

A previsão é de que ao longo desta tarde a condição de chuva intensa e volumosa em curto período de tempo continue a atingir as áreas do Norte, Vales e Serra do estado, com acumulados oscilando entre 50 e 80 milímetros em 12 horas. Como já foram registrados acumulados durante essa madrugada, a Defesa Civil emitiu um alerta para essas regiões.

Nas áreas Noroeste, Norte e Nordeste do estado há condição para tempestades, com queda de granizo e rajadas intensas de vento, que podem superar os 90 km/h. O alerta vale até a próxima quarta-feira (23).

Relacionadas
14/07/2023 - Estragos feito pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul. Foto: Defesa Civil/RS
Tempestade, ventos fortes e granizo deixam Região Sul em alerta
Edição:
Sabrina Craide
chuvas no rio grande do sul chuvas temporais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Taça Libertadores - troféu - Botafogo
Esportes Conmebol anuncia datas e horários das semifinais da Copa Libertadores
seg, 21/09/2026 - 17:14
Venezuelanos denunciam perseguição policial a migrantes nos Estados Unidos. Foto: Miguel Gutierrez/Lusa
Internacional Venezuelanos denunciam perseguição policial a migrantes nos EUA
seg, 21/09/2026 - 17:03
CNN broadcast tents sit vacant at the White House grounds after US President Donald Trump banned three major news outlets – CNN, MS NOW and Politico from the White House, in Washington, D.C., US, September 21, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
Internacional Redes de TV dos EUA suspendem cobertura de atos da Casa Branca
seg, 21/09/2026 - 17:00
Niterói (RJ), 03/06/2025 - Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 449 Governador Leonel Moura Brizola – Intercultural Brasil-França. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Educação Pé-de-Meia começa a pagar sexta parcela a estudantes nesta segunda
seg, 21/09/2026 - 16:38
Salvador (BA), 08/08/2026 - Grupo de idosas do bairro Águas Claras visita o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira - Muncab durante o projeto Circuito Cultural do Instituto Motiva durante a Festa Literária Internacional do Pelourinho - Flipelô. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Cultura Inscrição para eleição do Conselho de Política Cultural vai até dia 30
seg, 21/09/2026 - 16:34
21/09/2026 - O presidente Lula com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, no contexto da semana de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas. Foto: @LulaOficial/ X
Internacional Nos EUA, Lula se reúne com prefeito de Nova York e presidente uruguaio
seg, 21/09/2026 - 16:27
Ver mais seta para baixo