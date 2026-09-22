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Renner pede orações para que parceiro Rick seja localizado

Helicóptero em que o cantor viajava desapareceu em Serra de SC
Agência Brasil
Publicado em 22/09/2026 - 10:30
São Paulo

O cantor Renner usou das redes sociais nesta manhã de terça-feira (21) para pedir orações ao parceiro, Rick. O helicóptero em que Rick embarcou, com outras três pessoas, está desaparecido desde a tarde dessa segunda-feira (21).

A aeronave fazia o percurso entre as cidades de Porto Belo (região litorânea) e de São Joaquim, ambas em Santa Catarina.

“Neste momento de angústia e incerteza, nos unimos em pensamentos positivos e orações pela busca do helicóptero que estava transportando o Rick.”

Ele pede que Deus proteja Rick e os demais tripulantes. “Que as equipes de busca tenham força, sabedoria e que boas notícias cheguem o quanto antes. Vamos manter a fé e a esperança.”

Mensagem divulgada no perfil oficial da dupla sertaneja destaca que os representantes dos cantores seguem aguardando dados oficiais sobre a localização do helicóptero de matrícula PP-MGR.

“As equipes responsáveis pelas buscas seguem mobilizadas e acompanhamos cada atualização junto às autoridades competentes.”

A assessoria dos cantores pede ainda que "não sejam compartilhadas informações falsas" e não confirmadas oficialmente.

O helicóptero sumiu quando sobrevoava a Serra Catarinense, região montanhosa e com muita vegetação, o que dificulta as buscas. 

O trabalho de busca segue agora pela manhã na região de Urubici, área em que houve o último contato com o helicóptero, por volta das 16h de ontem.

A Força Aérea Brasileira (FAB) e o corpo de bombeiros de Santa Catarina trabalham em conjunto, com o auxílio de cães farejadores e drones térmicos. 
 

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Edição:
Talita Cavalcante
Rick helicóptero desaparecido Renner
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