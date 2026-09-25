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Geral

Tenente da Marinha é encontrada morta na USP

PF investiga as causas da morte de Beatriz Ficket Santoro, de 33 anos
Matheus Crobelatti*
Publicado em 25/09/2026 - 12:35
São Paulo
25/09/2026 - Beatriz Fickert Santoro foi encontrada morta dentro de um alojamento da Marinha do Brasil, nas dependências da USP, segundo a Polícia Militar. Foto: Beatriz Fickert Santoro/Facebook
© Beatriz Fickert Santoro/Facebook

A Polícia Federal (PF) e a Marinha do Brasil investigam a morte da Segundo-Tenente da Marinha, Beatriz Ficket Santoro, de 33 anos, encontrada morta na tarde dessa quinta-feira (24) dentro da Universidade de São Paulo (USP).

O corpo da oficial foi localizado no interior do Centro Tecnológico da Marinha, que fica dentro da USP, na zona oeste de São Paulo, onde Beatriz trabalhava. 

A militar foi encaminhada para o Hospital Universitário da própria USP, mas chegou sem vida ao local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública paulista, uma médica se recusou a fazer o atestado de óbito.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada como morte suspeita.

Em nota, a Marinha informou que manifesta sinceras condolências e que presta assistência social, psicológica e religiosa aos familiares e amigos de Beatriz.

*Estagiário sob supervisão de Odair Braz Júnior

Edição:
Graça Adjuto
Tenente Marinha morte USP
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