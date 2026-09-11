logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Trabalhadores dos Correios estão em greve por tempo indeterminado

Paralisação teve início às 22h de quinta-feira (10)
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/09/2026 - 16:47
São Luís
Greve Correios
© Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Os trabalhadores dos Correios paralisaram as atividades por tempo indeterminado em todo o país. A greve teve início às 22h dessa quinta-feira (10). Segundo a Federação dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos e das Empresas de Comunicações (Findect), o movimento paredista foi deflagrado após as negociações da campanha salarial deste ano terminarem sem acordo.

A decisão das assembleias dos trabalhadores ocorreu depois de sucessivas rodadas de negociação e tentativas de mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST). No Acre, a categoria deve decidir hoje sobre a greve.

Segundo a federação, a categoria buscou uma solução negociada, mas a empresa manteve sua posição em um tema considerado fundamental pelos trabalhadores. Um dos principais pontos do impasse é o plano de saúde, para os trabalhadores, aposentados e suas famílias.

“A direção dos Correios insiste em alterar sua condição de mantenedora do plano, proposta que preocupa a categoria pelos riscos que pode trazer ao custeio e à garantia da assistência médica”, disse.

A Findect informou ainda que segue acompanhando o movimento e que aguarda uma resposta da direção dos Correios e do governo federal que atenda às reivindicações dos trabalhadores.

“A categoria exige uma proposta que preserve direitos, proteja o plano de saúde e respeite quem mantém a empresa funcionando diariamente em todo o Brasil”.

A reportagem da Agência Brasil pediu um posicionamento da direção dos Correios sobre a greve, mas ainda não teve resposta.

Relacionadas
Brasília (DF), 10/09/2026 - Fachada do banco Caixa Econômica com portas fechadas e faixas com indicativo de greve. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Caixa entra em greve nacional; BB tem paralisação parcial
Rio de Janeiro (RJ), 02/09/2026 – Professores das escolas particulares do Rio de Janeiro, em greve por reajuste salarial e outras reivindicações, protestam nas ruas da região do Largo do Machado. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Professores de escolas particulares do Rio fazem greve de 24 horas
São Paulo (SP)-045/08/2026 . Movimento na Estação Barra Funda, no segundo dia da greve dos trens. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Termina a greve nas linhas de trens em São Paulo
Edição:
Juliana Andrade
freve Correios Greve nos Correios
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 04/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Ex-banqueiro Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master. Foto: Esfera Brasil/Divulgação
Justiça Grupo de Vorcaro tinha informações do MPF, da PF e até da Interpol
sex, 11/09/2026 - 16:48
Greve Correios
Geral Trabalhadores dos Correios estão em greve por tempo indeterminado
sex, 11/09/2026 - 16:47
Pessoa com sintomas de sarampo. Foto: OMS
Saúde Amazonas confirma três casos de sarampo; outros dois são investigados
sex, 11/09/2026 - 16:38
O ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, é liberado do presídio de Benfica onde foi preso, durante a Operação Secretum Domus
Justiça TRE-RJ indefere registro de Garotinho para candidato a governador
sex, 11/09/2026 - 16:33
14/07/2023 - Estragos feito pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul. Foto: Defesa Civil/RS
Meio Ambiente Inmet lança alerta de ciclone extratropical na Região Sul esta noite
sex, 11/09/2026 - 16:04
São Paulo (SP), 10/09/2026. - Pesoas durante chuva em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Meio Ambiente Fim de semana na capital paulista terá chuva forte e rajadas de vento
sex, 11/09/2026 - 15:55
Ver mais seta para baixo