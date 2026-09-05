Veja alterações no trânsito de Brasília para desfile do 7 de Setembro

Em razão do Desfile Cívico de 7 de Setembro, na próxima segunda-feira (7), em Brasília, o trânsito na capital federal já passa por alterações.

Neste sábado (5), na Esplanada dos Ministérios, a partir das 16h, a ligação das vias S1/N1, próximo ao Museu da República, será fechada para demarcação dos locais destinados aos ambulantes. A partir das 23h, serão instaladas barreiras de concreto para fechamento das vias e demais sinalizações de desvios.

Nessa sexta-feira (4), dois painéis de mensagens foram instalados no Eixo Monumental, perto da Torre de TV, para orientar os condutores sobre a suspensão do tráfego no fim de semana. Outro aviso foi colocado próximo à Rodoviária do Plano Piloto para informar que, neste domingo, o acesso será liberado apenas para ônibus.

No domingo (6), o tráfego de veículos na Esplanada dos Ministérios será bloqueado a partir das 16h. A circulação de veículos nas vias S2, S3 será controlada, até o término do desfile e a total evacuação do local.

Pedestres

Durante toda a segunda-feira, agentes de trânsito vão auxiliar nas travessias de pedestres que vão participar do desfile. O acesso de veículos e pedestres não autorizados à área do desfile pela via S2 será impedido, assim como o estacionamento em locais proibidos ou que prejudiquem a fluidez nas vias.

De acordo com o governo do Distrito Federal, haverá patrulhamento nas vias S2, S3 e proximidades, com guincho e empilhadeira na chamada Cidade da Segurança, montada no Complexo do República e em outros pontos estratégicos da Esplanada, com equipe pronta a atender à necessidade de remoção de veículos.

Brasília Air Show

Ainda no domingo, das 9h às 17h, a Força Aérea Brasileira (FAB) promoverá o evento Brasília Air Show, na Base Aérea de Brasília. A expectativa é que 80 mil pessoas passem pelo local. Haverá demonstrações aéreas, exposição de aeronaves e atrações interativas, com foco em tecnologia e inovação. A finalidade é aproximar o o público do universo da aviação civil e militar.



Com isso, a rotatória na quadra 14, conjunto 1, do Park Way, no sentido marginal da Estrada Parque Aeroporto, DF-047, será fechada. Também será fechada a alça de ligação da DF-025, que dá acesso à marginal da Estrada Parque Aeroporto.

O local será sinalizado com cones, destinando duas faixas para o acesso à Base Aérea e duas para seguir em direção ao aeroporto.