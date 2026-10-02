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Fim de semana de eleição terá chuvas fortes no estado de São Paulo

Em algumas regiões, chuva virá com raios e rajadas de vento
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/10/2026 - 17:14
São Paulo
São Paulo (SP), 10/09/2026. - Pesoas durante chuva em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Defesa Civil de São Paulo prevê que o próximo domingo (4), quando ocorrerão as eleições, deverá ter fortes chuvas no estado.

Segundo o órgão, neste sábado (3), haverá aumento da nebulosidade e ocorrência de pancadas de chuva, principalmente durante o período da tarde e no interior do estado.

Já no domingo, a chuva vai se intensificar e pancadas de chuvas devem ocorrer já nas primeiras horas da manhã. Em algumas regiões do estado, a chuva poderá ser forte, acompanhada de raios e rajadas de vento.

Na segunda-feira (5), o tempo deverá continuar instável, com chuvas de forma mais persistente, podendo ganhar intensidade em alguns momentos. Os maiores acumulados de precipitação devem ocorrer em cidades próximas à divisa com o estado do Paraná.

A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas sujeitas a alagamentos e não permanecer perto de árvores, locais abertos ou estruturas metálicas durante a ocorrência de raios.

Região Sudeste

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia das eleições terá tempo instável em grande parte da Região Sudeste.

Nas áreas do Triângulo Mineiro, noroeste de Minas Gerais, além das regiões noroeste, oeste, centro e sul de São Paulo devem ter chuvas com trovoadas.

Nas demais áreas da região, o dia deverá ser de muitas nuvens, com pancadas de chuva.

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Edição:
Carolina Pimentel
Chuva eleições 2026 São Paulo
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