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Mega-Sena acumula e próximo concurso pode pagar R$ 92 milhões

Números sorteados foram 04 - 06 - 09 - 13 - 28 - 48.
Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 07:44
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas nesse sábado (3) em São Paulo, no concurso 3066 da Mega-Sena. O próximo concurso, na terça-feira (6), pode pagar até R$ 92 milhões.

Os números sorteados foram  04 - 06 - 09 - 13 - 28 - 48.

O sorteio do concurso 3066 foi feito excepcionalmente no sábado por causa da realização das eleições neste domingo (4).

Acertaram as cinco dezenas 118 apostadores que vão receber, cada um, R$ 25.224,37. Quatro números foram marcados por 8.062 apostadores que levam o prêmio individual de R$ 608,56.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita também pela internet.

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