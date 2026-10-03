logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mudanças climáticas preocupam mais que perda de emprego, diz estudo

Levantamento do Instituto Oyá ouviu 2 mil brasileiros
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/10/2026 - 08:19
Brasília
Porto Alegre (RS) 30/05/2025 - A TV Brasil apresenta neste sábado (31), às 18h15, o especial “Rio Grande do Sul – Da Tragédia à Reconstrução”, com uma série de cinco reportagens que percorrem as regiões mais afetadas pelas enchentes históricas que atingiram o estado entre 2023 e 2024. Foto: TV Brasil
© TV Brasil

Para 41% dos brasileiros, as mudanças climáticas são a maior ameaça para o futuro. Esse é um dos resultados apresentados nesta semana por uma pesquisa inédita do Instituto Oyá, em parceria com a Ipsos.

Sob o título Termômetro do Brasil, o levantamento mostra a preocupação das pessoas para si mesmas e para suas famílias.

O tema supera inclusive outros temas relevantes, como:

  1. perda de emprego (32%);
  2. retrocesso na democracia (32%);
  3. deterioração da saúde (31%);
  4. escassez de alimentos (30%);
  5. pandemia (24%). 

O estudo ouviu 2 mil pessoas. No entanto, quando esse grupo é questionado a respeito das principais preocupações no momento, o tema das mudanças climáticas vai para o nono lugar (com 14%). As ameaças ao meio ambiente estão em décimo (10%).

Esses números fazem com que o Brasil ocupe a 20ª colocação entre os mais preocupados. 

Desinformação

De acordo com a diretora executiva do Instituto Oya, Camila Kamilo, um dos dados que mais a surpreenderam é que, em média, 78% das pessoas não sabiam diferenciar notícias falsas das verdadeiras, inclusive sobre eventos climáticos extremos. Um dado preocupante no atual contexto eleitoral no Brasil.  

Ela explica que, a partir de um experimento social cego, ficou demonstrado que os brasileiros aceitam como verdadeiras fake news de forte apelo emocional.

Nesse contexto, 81% temem o uso de deepfakes e tecnologias de inteligência artificial para manipulação de imagem e voz.

“Algo que nos deixou bem preocupadas é que 67% dos brasileiros confiam na tecnologia, enquanto 65% desconfiam dos governos”, afirma a diretora do instituto. 

Segundo a diretora, a deterioração da confiança do brasileiro é considerada um motivo de atenção em um momento de incertezas. 

“[Isso] faz com que as pessoas, literalmente, aceitem qualquer coisa como verdade. E isso ocorre, não só num contexto de crise climática, mas também de desafios sociais, econômicos e ecológicos.”

Engajamento

Camila Kamilo observa que o engajamento social, sobre clima inclusive, tem ocorrido mais pelas redes sociais, de forma distante fisicamente, do que de forma ativa e presencial. 

Para a pesquisadora, é necessário que o país adote políticas públicas e novos modelos de comunicação para garantir a veracidade das informações que circulam socialmente. 

“O brasileiro não é negacionista na sua maioria. Ele está desinformado.”

ONGs e envolvimento partidário

Outra observação que a pesquisadora cita é que, apesar de desconfianças nas instituições,  45% dos brasileiros acreditam nas organizações não governamentais. 

“Mais do que nunca é importante a gente fortalecer as nossas organizações da sociedade civil, incluindo a imprensa como difusão de informações checadas”, exemplifica. 

Outro dado destacado é que o eleitor brasileiro se mostra afastado do engajamento partidário tradicional. No total, 39% descartam atuar em campanhas ou partidos, e 33% rejeitam protestos de rua.

Relacionadas
26/07/2026 - Mais de 2 mil residências foram afetadas pelas chuvas, em São Lourenço do Sul . Foto: Prefeitura de São Lourenço do Sul
Prêmio reconhece pesquisas brasileiras sobre mudanças climáticas 
São Paulo (SP), 22/01/2025 - Termômetro no centro de São Paulo marca temperatura alta no início da tarde. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Mudanças climáticas figuram como crise de saúde pública, diz Padilha
Edição:
Talita Cavalcante
meteorologia Mudanças Climáticas Instituto Oyá Desemprego
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Urna eletrônica
Justiça Mulheres com medidas protetivas terão prioridade para votar no RN
sab, 03/10/2026 - 10:20
Certidão de Nascimento
Justiça Conheça os instrumentos de planejamento sucessório
sab, 03/10/2026 - 10:02
Palestinos caminham em meio a destroços na Cidade de Gaza 10/10/2025 REUTERS/ Ebrahim Hajjaj
Internacional Ataque israelense mata quatro pessoas em Gaza, dizem equipes médicas
sab, 03/10/2026 - 09:58
São Paulo e Corinthians decidem campeão brasileiro feminino de 2026. Foto: Rubens Chiri/Perspectiva
Esportes São Paulo e Corinthians decidem campeão brasileiro feminino de 2026
sab, 03/10/2026 - 09:57
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Política Confira a agenda dos presidenciáveis neste sábado (3)
sab, 03/10/2026 - 09:39
Prêmio da Mega-Sena estimado em R$ 65 milhões
Geral Sorteio da Mega-Sena será neste sábado; prêmio é de R$ 82 milhões
sab, 03/10/2026 - 09:25
Ver mais seta para baixo