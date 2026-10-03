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Sorteio da Mega-Sena será neste sábado; prêmio é de R$ 82 milhões
Apostas podem ser feitas até às 20h
Agência Brasil
Publicado em 03/10/2026 - 09:25
Brasília
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A Mega-Sena sorteia neste sábado (3) prêmio estimado em R$ 82 milhões. As seis dezenas do concurso 3.066 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Devido à realização do primeiro turno das eleições de 2026, a Caixa Loterias antecipou para hoje os sorteios que estavam previstos para domingo (4).
As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
No último concurso, foram sorteados os números 08 - 10 - 30 - 38 - 50 - 53 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.
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