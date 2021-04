Hoje é Dia: Chico Anysio e Dia do Hino Nacional são destaques

Esta semana é repleta de datas que ajudam a relembrar figuras importantes no cenário cultural brasileiro e celebram símbolos nacionais.

No dia 12, o nascimento do ator Chico Anysio completa 90 anos. Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho é considerado um dos maiores nomes do humor no Brasil. Um dos seus mais inesquecíveis personagens é o Professor Raimundo (do programa Escolinha do Professor Raimundo). Em 2018, o quadro O Rádio Faz História, do Todas as Vozes (programa da Rádio MEC), relembrou o surgimento do personagem (que se deu nas ondas do rádios). Escute:

Quando Chico Anysio morreu, em 2012, o programa 3 a 1 da TV Brasil fez uma homenagem ao relembrar uma entrevista dele no programa, concedida em 2008. Relembre:

No dia 14, a morte da filósofa francesa Simone de Beauvoir completa 35 anos. Um dos ícones do movimento feminista, Simone de Beauvoir foi tema de uma questão no Enem no ano de 2015. Na época, o programa Caiu no Enem repercutiu a questão:

Dois símbolos (um oficial e outro “extraoficial”) do Brasil são celebrados na semana. O Dia do Hino Nacional Brasileiro é celebrado em 13 de abril. O hino foi composto em 1831 por Francisco Manoel da Silva e recebeu a letra de Joaquim Osório Duque Estrada. Em 2015, o programa Momento Três (da Nacional FM Brasília) homenageou a música com três versões distintas da original. Escute:

O dia 14 (Dia Mundial do Café) vem com um brinde à bebida que acompanha a manhã de muitos brasileiros. Para além de item indispensável na primeira refeição do dia de algumas pessoas (que aqui no país recebeu o nome de “café da manhã”), o café é importante na economia (como relembra essa matéria da Agência Brasil de 2019) e até fonte de inspiração para canções (como mostrou o essa edição do Momento Três de 2015).