Bolsas da Europa voltam ao vermelho com disseminação de coronavírus

As ações europeias fecharam em nova queda nesta segunda-feira, com a disseminação contínua do coronavírus alimentando o pânico por causa de seu choque econômico, com uma recessão em 2020 parecendo provável.

O índice STOXX 600 caiu 4,3%, apagando quase todos os seus ganhos nos últimos dois pregões, indicativo de que as medidas de estímulo dos principais bancos e governos parecem estar fazendo pouco para tranquilizar os investidores.

Os mercados reduziram brevemente as perdas mais cedo na sessão, depois que o Federal Reserve anuciou uma ação agressiva para compensar a interrupção econômica do surto.

No entanto, as bolsas rapidamente recuaram para as mínimas da sessão, pois a perspectiva de recessão deu pouco impulso para a compra de ações.

"O bloqueio de grandes partes da Europa nas últimas duas semanas piorou bastante as perspectivas econômicas e uma recessão agora parece inevitável", escreveram economistas do UBS em nota, acrescentando esperar que a economia europeia encolha 4,5% este ano.

O índice FTSEurofirst 300 fechou em queda de 4,13%, a 1.103,82 pontos.

Em Londres, o índice Financial Times recuou 3,79%, a 4.993,89 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX caiu 2,10%, a 08.741,15 pontos.

Em Paris, o índice CAC-40 perdeu 3,32%, a 3.914,31 pontos.

Em Milão, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,09%, a 15.559,80 pontos.

Em Madri, o índice Ibex-35 registrou baixa de 3,31%, a 6.230,20 pontos.

Em Lisboa, o índice PSI20 desvalorizou-se 1,91%, a 3.600,00 pontos