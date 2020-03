Coronavírus: ações na Bolsa de Tóquio têm forte queda

As ações na Bolsa de Valores de Tóquio tiveram forte queda no pregão matutino desta segunda-feira (30). Ordens de venda atingiram o mercado imediatamente após a sua abertura.

Ao mesmo tempo, crescem as preocupações de que o alastramento do coronavírus (covid-19) vai forçar pessoas em muitos países a ficarem em casa por um prolongado período, o que continuará afetando a economia global.

O índice Nikkei da bolsa japonesa chegou a perder temporariamente mais de 800 pontos, e terminou o pregão da manhã com 18.762 pontos, uma queda de 626 em relação ao fechamento de sexta-feira.

Fontes do mercado dizem que importantes indicadores econômicos estrangeiros e nacionais - como o levantamento Tankan do Banco do Japão e dados sobre emprego nos Estados Unidos - serão anunciados nesta semana.

As mesmas fontes garantem que os investidores estão cada vez mais cautelosos com efeitos econômicos que podem se tornar visíveis.