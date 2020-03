Coronavírus: Senado americano votará projeto de apoio à agricultura

O projeto de lei de estímulo contra o coronavírus, que será votado pelo Senado dos Estados Unidos, adicionará US$ 14 bilhões à autoridade de gastos da Corporação de Crédito para Commodities (CCC) do Departamento de Agricultura e autorizará mais US$ 9,5 bilhões para ajudar pecuaristas, produtores de laticínios, agricultores especializados e grupos agrícolas locais.

Criada durante a Grande Depressão, há quase um século, a CCC foi acessada pelo governo Donald Trump com quase US$ 30 bilhões nos últimos anos para compensar os agricultores e ajudar o setor devido à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

A autorização de gastos adicionais para a CCC, que já foi reabastecida com o Orçamento federal atual, abriria a porta para o Departamento de Agricultura refazer uma terceira rodada de pagamentos do Programa de Facilitação de Mercado, ou ajuda comercial, este ano.