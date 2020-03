Covid-19: Trump e Xi Jinping conversam sobre o que deve ser feito

Os presidentes dos Estados Unidos e da China, Donald Trump e Xi Jinping, através de ligação telefônica durante a madrugada desta sexta-feira (27), discutiram a pandemia de coronavírus, que já fez mais de 24 mil mortos a nível mundial.

Através da rede social Twitter, Trump adiantou que os dois países trabalham em conjunto, acrescentando que a China já passou por muito e que, por isso, tem uma maior compreensão deste problema de saúde pública.

Do lado de Pequim, o governo chinês defendeu que a cooperação entre as duas maiores economias do planeta é a única forma correta de lidar com este enorme desafio.

Os Estados Unidos já ultrapassaram a China como o país com o maior número de casos de infecção a nível mundial, atingindo mais de 85 mil pessoas. Apesar disso, Trump insiste em levantar as restrições na Páscoa, para reanimar a economia.

Na crise do coronavírus, a cada dia que passa os números são mais graves. Nos Estados Unidos, o total de mortos ultrapassou 1.178.