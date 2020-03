Especialistas do Japão farão painel sobre medidas contra Covid-19

Um painel de especialistas do governo japonês vai apresentar seu mais recente parecer sobre as medidas adotadas pelo país para conter a disseminação do novo coronavírus.

Informações sobre o parecer foram revelado antes de uma reunião, prevista para esta quinta-feira (19) à noite. Segundo especialistas do painel, o Japão tem mantido o surto sob controle até certo ponto.

Contudo, eles alertam que o vírus continua se alastrando em determinadas áreas, e que isso pode levar a uma epidemia em todo o território nacional,envolvendo um aumento explosivo chamado de "overshooting".

Os especialistas pedem à população que evite lugares com pouca ventilação e repletos de pessoas conversando muito próximas umas das outras. Para eles, a partir de agora, medidas para controlar o surto deveriam ser adaptadas de acordo com a situação regional.

Em áreas em que há disseminação do vírus, deveria ser considerada a necessidade de declarar estado de emergência, ou pedir uma suspensão geral ou a diminuição da escala de eventos, após a determinação do momento e da duração.

Em áreas em que o surto parece estar retrocedendo, deveria ser considerada uma liberação gradual, com eventos de baixo risco. No entanto, atividades deveriam ser suspensas novamente, em caso de qualquer sinal de reincidência.

Em áreas em que não houve registro de casos confirmados, poderiam ser retomados eventos com baixo risco de infecção, tais como atividades escolares, comparecimento a eventos esportivos realizados ao ar livre e utilização de instalações culturais.

O painel de especialistas pede contínua precaução quanto à organização de eventos de grande escala.

*Emissora pública de televisão do Japão