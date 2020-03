Índices europeus fecham 3° dia consecutivo de alta

As ações europeias inverteram o curso e terminaram em alta nesta quinta-feira(26), acompanhando os ganhos em Wall Street, com os investidores aguardando uma votação dos parlamentares da União Europeia sobre fundos de emergência para amortecer o golpe do surto de coronavírus.

Os índices de ações dos Estados Unidos avançavam depois de uma leitura recorde nas reivindicações semanais de auxílio-desemprego colaborar para a perspectiva de mais medidas de estímulo para combater o impacto econômico da pandemia de coronavírus.

Às 14h31 (horário de Brasília), o índice FTSEEurofirst 300 subia 2,37%, a 1.265 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhava 2,55%, a 321 pontos, acumulando ganho de quase 15% nas três últimas sessões. O índice havia caído 2% no início do dia.

O índice ainda está 26% abaixo de um pico recorde atingido em fevereiro, com uma recessão na Europa parecendo iminente na sequência de paralisações generalizadas nas empresas pelo coronavírus.

Espera-se que ainda nesta quinta-feira os parlamentares da União Europeia aprovem fundos de emergência para atenuar a crise econômica do bloco provocada pela pandemia e reforçar as companhias aéreas mais afetadas.

Em Londres, o índice Financial Times avançou 2,24%, a 5.815 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX subiu 1,28%, a 10.000 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 ganhou 2,51%, a 4.543 pontos. Em Milão, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,73%, a 17.369 pontos. Em Madri, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,31%, a 7.033 pontos. Em Lisboa, o índice PSI20 valorizou-se 1,47%, a 4.013 pontos.