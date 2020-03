Tóquio registra 78 novos casos do coronavírus

Fontes do governo metropolitano de Tóquio informam que na terça-feira (31) mais 78 casos do coronavírus foram confirmados na capital japonesa.

Isso leva o total de infecções a 521, o mais alto entre todas as províncias do Japão.

O Japão está planejando proibir a entrada de estrangeiros de mais 49 países e territórios conforme a pandemia do coronavírus se expande.

O chanceler japonês, Motegi Toshimitsu, revelou o plano hoje. As regiões adicionais incluem Estados Unidos, Canadá, toda a China e a Coreia do Sul, bem como Reino Unido e Grécia, cobrindo a maior parte da Europa. A lista atualizada vai cobrir um total de 73 países e territórios, em regiões incluindo África, América do Sul e partes do Oriente Médio.

Estrangeiros que tenham estado em qualquer uma dessas regiões 14 dias antes de sua chegada ao Japão terão a entrada recusada.

Motegi também disse que a Chancelaria elevou os alertas de viagem para esses 49 países e territórios ao nível 3, pedindo que japoneses não viagem para esses locais.

Os alertas para todos os países e territórios que não estão no nível 3 foram elevados para o nível 2, pedindo aos japoneses para evitarem quaisquer viagens não essenciais a esse lugares.