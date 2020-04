Canadá mantém restrições na fronteira com EUA por tempo significativo

As restrições na fronteira do Canadá com os Estados Unidos serão mantidas "por um período de tempo significativo", enquanto os dois países lutam com o surto do coronavírus, disse hoje (17), em Ottawa, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau.

No mês passado, o Canadá e os Estados Unidos concordaram em conter as viagens não essenciais, mas permitir a circulação comercial ao longo da divisa entre os dois países.

"Daqui em diante se dará uma atenção especial a este relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que ainda existe um período de tempo significativo antes de podermos falar em afrouxar tais restrições", disse Trudeau.

Na quarta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou aos repórteres que os vizinhos [canadenses] estão "indo bem", e acrescentou: "será uma das primeiras fronteiras a serem liberadas".

Economias integradas

As duas economias são altamente integradas, e permitir a manutenção do comércio evitou grandes problemas para o setor automotivo e também para o de transporte de alimentos e remédios.

Embora o governo Trudeau tenha usufruído de boas relações com a gestão Trump nos últimos 18 meses, as tensões persistem. No mês passado, o Canadá rejeitou uma proposta norte-americana de mobilização de tropas na divisa para combater a disseminação do novo coronavírus, o que levou Washington a abandonar o plano.

Ao todo, 1.193 pessoas haviam morrido em decorrência do coronavírus no Canadá até as 19h de quinta-feira (16), indicam dados publicados pela Agência Nacional de Saúde.

O número de diagnosticados com o coronavírus subiu para 30.092.

Autoridades médicas acreditam que o número de mortos estará entre 1.200 e 1.620 até a próxima terça-feira (21), disse Theresa Tam, a principal autoridade de saúde do Canadá.

Ela repetiu comentários que fez na quarta-feira (15) sobre estar cautelosamente confiante de que o surto pode estar diminuindo.

“Quando ele terminar, a economia canadense pode precisar de um par de anos para recuperar o terreno perdido por causa da doença’’, disse o presidente do Banco do Canadá, Stephen Poloz.

O governo do Canadá já anunciou mais de 110 bilhões de dólares canadenses em gastos diretos com medidas para ajudar pessoas e negócios a lidarem com os estragos econômicos.