Coreia do Sul registra 79 novos casos de covid-19

A Coreia do Sul registrou o seu maior aumento no número de casos de coronavírus em um único dia em aproximadamente dois meses. O total elevado resulta principalmente de um surto relacionado com um centro de logística situado na região metropolitana de Seul.

Em entrevista coletiva à imprensa na manhã desta quinta-feira, autoridades sanitárias informaram que 79 casos foram registrados na quarta-feira. É o número mais elevado desde o início de abril.

Além disso, o total é quase o dobro do número registrado no dia anterior. Quarenta novas infecções foram confirmadas na terça-feira, dia antes do qual o total diário de casos estava em torno de 20.

Até o momento, um centro de logística de Bucheon, perto de Seul, é apontado como a origem de 69 casos. Uma concentração de contágios foi identificada segunda-feira no local.

Desde o início de maio, a Coreia do Sul vem adotando uma nova estratégia na crise. Procura possibilitar o retorno à vida normal ao mesmo tempo em que toma medidas para prevenir a propagação do vírus. A meta do governo é manter em 50 ou menos o número diário de novos casos.

É a primeira vez que o número de casos ultrapassa a meta.