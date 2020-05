Estabelecimentos comerciais reabrem em algumas regiões do Japão

Teve início a reabertura do comércio em partes do Japão no sábado, quando dezenas de províncias deram entrada no primeiro final de semana desde que foram liberadas do estado de emergência pela pandemia do novo coronavírus.

O governo japonês anunciou na quinta-feira que estava suspendendo a medida em 39 das 47 províncias da nação.

Em Miyagi, província na região nordeste, a loja de departamentos Sendai Mitsukoshi reabriu no sábado, depois de permanecer fechada por quase um mês em todos os setores, com exceção ao andar para a venda de alimentos. Funcionários estão usando máscaras dentro da loja, que conta com câmeras especiais instaladas na entrada para monitorar temperaturas corporais. Produtos desinfetantes também estão disponíveis gratuitamente para os consumidores.

Em Gunma, província ao norte de Tóquio, um grande complexo comercial, Aeon Mall Takasaki, também reabriu suas portas. A loja está limitando o número de clientes que pode permanecer ao mesmo tempo no recinto, e planeja fechar duas horas mais cedo que no funcionamento normal.

A província de Osaka, na região oeste, ainda permanece sob o estado de emergência, mas o governo local não está mais solicitando o fechamento de alguns setores empresariais.

A rua de comércio Tenjinbashisuji, no bairro de Kita da cidade de Osaka, está atraindo mais gente que nos últimos finais de semana. O proprietário de um restaurante na região disse estar agradecido por poder manter as portas abertas até 10h da noite. Ele disse que vai cumprir as determinações de distanciamento físico colocando mesas e cadeiras suficientemente afastadas.