Tóquio avança para segunda etapa no plano de recuperação

O governo metropolitano de Tóquio relaxou ainda mais as restrições sobre a atuação dos negócios, agora que o número de novos casos do novo coronavírus teve queda em relação ao pico.

Entrou em vigor nesta segunda-feira (1º) na capital japonesa a fase 2 do plano de recuperação da crise, em que é autorizada a reabertura de cursinhos, casas de espetáculos, academias e varejistas, incluindo lojas de departamentos.

Cinco novos casos foram confirmados nesse domingo (31) na capital japonesa. Pela primeira vez em seis dias, o total de novos casos ficou abaixo de dez.

O governo metropolitano planeja relaxar as restrições em etapas a cada duas semanas, sempre acompanhando a extensão das infecções. Poderá passar antecipadamente à etapa seguinte se o número de infecções continuar baixo.

Além disso, autoridades planejam emitir um “alerta para Tóquio”, em que pedirão à população que fique atenta para o risco de recrudescimento do contágio.

Autoridades de saúde observam atentamente a situação para decidir quanto à etapa 3, que inclui a reabertura de casas de karaokê e bares.

Alerta

O governo do Japão também pede à população que continue a tomar medidas de prevenção em relação ao coronavírus, em razão de um novo surto na cidade de Kitakyushu, no Sudoeste do país.

Em entrevista ontem, o ministro da Revitalização Econômica, também responsável pelo combate ao coronavírus, declarou que o governo não cogita voltar a declarar estado de emergência agora que as rotas de contágio estão identificadas.

Nishimura Yasutoshi fez, porém, a ressalva de que tem havido elevação significativa no número de infecções.

Autoridades governamentais dizem haver um risco de recrudescimento dos casos também em outras regiões. Pedem à população que continue a tomar medidas de prevenção — como, por exemplo, o distanciamento social e o uso de máscara ao reiniciar atividades sociais e de negócios.

Mesmo para a eventualidade de haver um contágio maior, o governo planeja enfrentá-lo por meio de uma intensificação do sistema de exames, de modo a detectar imediatamente quem tiver sido infectado. Além disso, pretende identificar os indivíduos que tenham estado em contato próximo com pessoas contagiadas.

O governo informou que, a partir de hoje, não solicitará à população para se abster de cruzar divisas provinciais — à exceção de Tóquio e três províncias vizinhas, assim como Hokkaido.

Autoridades estão, no entanto, pedindo aos habitantes da província de Fukuoka e da vizinha Yamaguchi que exerçam cautela em viagens para Kitakyushu.