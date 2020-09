Coreia do Sul vê casos de coronavírus caírem ao menor nível

A Coreia do Sul informou neste sábado (260 que registrou 49 novos casos domésticos do novo coronavírus, o menor número de transmissões locais em 44 dias, o que sinaliza que regras mais duras de distanciamento social adotadas no país têm surtido efeito.

Autoridades de saúde reiteraram pedidos para que pessoas se abstenham de visitar suas cidades natais ou de se reunirem com parentes durante o feriado de Chuseok,. A preocupação é de que o feriado que vai de 30 de setembro a 2 de outubro possa levar a um novo surto.

A Agência de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia registrava 61 novos casos de coronavírus, sendo 49 de transmissão local, a maior parte em Seul e na província de Gyeonggi.

Isso leva o total no país a 23.516, enquanto houve quatro novas mortes, levando o total de óbitos para 399.

O sucesso da Coreia do Sul na contenção dos casos iniciais do vírus foi parcialmente revertido por um grande surto em meados de agosto, que começou em uma igreja e em um comício político.

Os casos tiveram um pico de 441 casos por dia no fim de agosto, mas têm apresentado queda desde o início das medidas mais duras de distanciamento.

A Coreia do Sul informou nessa sexta-feira que vai restringir ainda mais as regras durante o feriado de Chuseok, quando pessoas tradicionalmente se reúnem com suas famílias na densamente povoada área metropolitana de Seul.

As regras incluirão o fechamento de casas noturnas e bares na área de Seul e obrigação de distanciamento de ao menos um metro entre mesas em restaurantes e cafés com mais de 20 lugares.