Madri adotará isolamentos específicos contra covid-19 na sexta-feira

A região de Madri, uma das mais atingidas pelo novo coronavírus na Espanha, adotará isolamentos específicos e outras restrições em áreas com muitos casos de covid-19 na sexta-feira, disseram autoridade locais nesta quarta-feira (16).

Madri responde por cerca de um terço dos casos ativos de coronavírus do país, mostrando uma incidência mais alta em bairros de grande densidade e renda baixa, a maioria no sul da cidade.

"Estamos adotando medidas, mas isso não basta. Nada funcionará se não formos responsáveis", disse Antonio Zapatero, encarregado da reação de Madri contra a covid-19, aos repórteres.

"Houve um relaxamento de comportamento que não podemos nos permitir". Ele disse que as pessoas estão organizando festas, bebendo nas ruas e desrespeitando as regras de quarentena.

Zapatero não detalhou as medidas a serem anunciadas na sexta-feira, mas disse que o departamento de saúde está cogitando isolar as áreas com incidência mais alta do vírus.

Desde que as restrições à circulação foram encerradas e os exames em massa foram iniciados, no final de junho, as infecções aumentaram de algumas centenas por dia para milhares na Espanha, o que a fez superar outras nações atingidas duramente, como Reino Unido, Itália e França.

O número acumulado de casos espanhóis, que está em 603.167, é o mais elevado da Europa Ocidental, e o número de mortes passa de 30 mil.

As autoridades de Madri esperam começar a usa exames rápidos a partir da semana que vem, o que ajudaria a rastrear os casos de coronavírus mais rapidamente e refrear a epidemia.