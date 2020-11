UE firma contrato para 300 milhões de doses de vacina da Pfizer

A Comissão Europeia disse nesta quarta-feira (11) que selou um contrato de suprimento de até 300 milhões de doses da candidata a vacina contra Covid-19 da Pfizer e da BioNTech.

A ação vem na esteira do anúncio de segunda-feira da Pfizer de que sua vacina experimental desenvolvida com a BioNTech é mais de 90% eficaz, o que faz delas as primeiras farmacêuticas a mostrarem dados provisórios bem-sucedidos de um teste clínico de larga escala de uma vacina contra coronavírus.

"Estou muito satisfeita de anunciar o acordo de hoje com a empresa europeia BioNTech e com a Pfizer para adquirir 300 milhões de doses da vacina", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Pelo acordo da União Europeia, os 27 países do bloco podem comprar 200 milhões de doses, e têm a opção de comprar outras 100 milhões.

As aquisições só podem acontecer depois que a vacina for autorizada pela agência reguladora de remédios da UE por ser eficaz e segura.

O bloco já assinou contratos de suprimento para as vacinas experimentais contra Covid-19 de AstraZeneca, Sanofi e Johnson & Johnson, e está conversando com Moderna, CureVac e Novavax para obter suas vacinas.