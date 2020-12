Polícia alemã interrompe protesto contra medidas para conter covid-19

A polícia alemã interrompeu neste sábado (5), na cidade de Bremen, uma manifestação de pessoas contrárias às medidas de bloqueio para conter o novo coronavírus, depois que o protesto havia sido proibido pelo tribunal superior do país.

O Tribunal Constitucional da Alemanha manteve as decisões anteriores de tribunais inferiores, que já haviam negado a permissão para 20 mil manifestantes se reunirem no centro da cidade de Bremen.

No entanto, centenas de pessoas, ainda assim, se reuniram, algumas delas contrárias às medidas do governo para conter o avanço do novo coronavírus e outras que participavam uma manifestação favorável às restrições.

A polícia de Bremen disse, no Twitter, que estava tentando manter os grupos separados e acabar com a aglomeração proibida, além de pedir às pessoas que usassem máscaras.

No mês passado, a polícia lançou canhões de água e spray de pimenta em um esforço para espalhar milhares de manifestantes na capital, Berlim, irritados com as restrições à população para evitar a propagação do vírus.

Embora a maioria dos alemães aceite o mais recente “bloqueio light” para conter uma segunda onda do coronavírus, críticos dizem que as medidas colocam em risco os direitos civis dos cidadãos.