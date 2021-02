Grécia prorroga restrições a voos internacionais até 22 de fevereiro

A Grécia disse neste domingo (7) que está estendendo as restrições sobre voos domésticos e internacionais até 15 e 22 de fevereiro, respectivamente, para ajudar a conter a disseminação da covid-19.

De acordo com as restrições, os passageiros que voam para a Grécia devem receber um teste PCR negativo 72 horas antes de sua chegada, sendo também submetidos a testes aleatórios para o coronavírus. Todos os viajantes estrangeiros são colocados em quarentena por sete dias.

Os viajantes da Grã-Bretanha continuarão sendo obrigados a fazer um teste rápido após a chegada, enquanto os voos da Turquia continuam suspensos, disse a autoridade de aviação civil.

A maioria dos voos de países fora da União Europeia estão proibidos, com exceção de 10 países, incluindo o Reino Unido.

Nos voos domésticos, apenas viagens essenciais são permitidas.

Na sexta-feira, a Grécia apertou restrições em partes do país, incluindo Atenas, visando interromper a disseminação da covid-19, após um surto de infecções nos últimos dias.

Sob as novas restrições, que entraram em vigor no sábado e vão durar pelo menos até 15 de fevereiro, as autoridades anteciparam por três horas um toque de recolher noturno no fim de semana nas áreas com mais infecções. Ele começará às 18h em vez de 21h.

O país confirmou 163.213 infecções desde que detectou seu primeiro caso, há um ano, com 5.951 mortes relacionadas ao vírus.