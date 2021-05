Tiroteio em pátio ferroviário na Califórnia deixa ao menos 8 mortos

Pelo menos oito pessoas morreram quando um funcionário abriu fogo contra colegas de trabalho, em um pátio de trens urbanos em San José, na Califórnia, Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (26), disse o gabinete do xerife do condado.

O vice delegado do condado de Santa Clara, Russell Davis, disse em coletiva de imprensa que o atirador, que era funcionário da Autoridade do Transportes do Vale de Santa Clara (VTA, na sigla em inglês), também morreu. Davis não informou como o atirador morreu ou se os policiais usaram suas armas no local.

As primeiras chamadas de emergência ocorreram pouco depois das 6h30, no horário local, (10h30 no horário de Brasília) em um pátio administrado pela VTA, próximo ao aeroporto principal da cidade. Um esquadrão antibombas estava revistando o pátio depois que pelo menos um dispositivo explosivo foi encontrado, disse Davis.

"Uma tragédia horrível aconteceu hoje e nossos pensamentos e amor vão para a família VTA", disse Glenn Hendricks, presidente do conselho da VTA, em coletiva de imprensa.

Ele afirmou que o tiroteio ocorreu em uma parte do pátio onde os trabalhadores fazem a manutenção dos veículos, e não no centro de operações e controle.

San José, uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes, fica no coração do Vale do Silício, um centro global de inovação tecnológica e lar de algumas das maiores empresas de tecnologia dos EUA.

"Estamos em um momento muito sombrio", disse o prefeito de San José, Sam Liccardo, ao acrescentar: "faremos o possível para que isso nunca mais aconteça em nossa cidade."

O FBI informou que havia agentes ajudando no local do crime. Tiroteios em massa são comuns no país, que tem uma das mais altas taxas de posse de armas do mundo.

Em março, oito pessoas, incluindo seis mulheres de ascendência asiática, foram mortas a tiros em uma série de ataques em uma casa de massagens em Atlanta e região, e menos de uma semana depois, 10 pessoas foram mortas em um supermercado em Boulder, no Colorado.