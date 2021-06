Líderes do G7 querem aprimorar ações para lidar com pandemias

Os líderes do Grupo dos 7 (G7) - que reúne os países mais industrializados do mundo (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) - devem emitir uma declaração na reunião de cúpula, que está sendo realizada no Reino Unido, pedindo o desenvolvimento de vacinas contra a covid-19 e tratamentos em um prazo de 100 dias em crises sanitárias no futuro.

A cúpula teve início na Cornualha, no Reino Unido, na sexta-feira (11). Os tópicos das discussões para o encontro de três dias incluem a crescente presença global da China e mudanças climáticas. Os líderes planejam discutir, hoje, a prevenção de pandemias.

O governo britânico disse que a declaração final deve também pedir o apoio pela reforma e fortalecimento da Organização Mundial da Saúde.

O premiê britânico Boris Johnson afirmou que o G7 deve aprender lições com a pandemia de coronavírus. Os dirigentes devem também oferecer, em conjunto, um bilhão de doses de vacina contra o coronavírus ao resto do mundo.