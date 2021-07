Equipes resgatam mais oito corpos em desabamento na Flórida

Equipes de busca e resgate retiraram, nessa terça-feira (6), os corpos de mais oito vítimas do desabamento de uma torre residencial na Flórida, elevando o número de mortes confirmadas para 36, com 109 pessoas ainda desaparecidas.

O número atualizado de mortes foi anunciado após centenas de pessoas lotarem uma igreja, em Miami Beach, para o primeiro funeral de vítimas do desastre, ocorrido há quase duas semanas.

Marcus Guara, de 52 anos, sua esposa Ana Guara, de 42, e suas filhas, Lucia, 10, e Emma, de 4, foram homenageados e lembrados como uma família unida, que gostava de caminhar na praia e de fazer outras coisas simples.

Todos os quatro membros da família morreram quando metade do edifício sul das Champlain Towers em Surfside, na Flórida, desabou abruptamente nas primeiras horas do dia 24 de junho.

A busca por mais vítimas continua, apesar da aproximação da tempestade tropical Elsa, que deve ganhar força e se transformar em um furacão enquanto chega à Flórida.

As previsões indicam que Surfside e seus arredores não devem sofrer com a pior parte da tempestade. As preocupações com o impacto de Elsa levaram as autoridades a demolir uma parte do edifício que ainda estava de pé, na noite de domingo.

* Reportagem adicional de Barbara Goldberg, Nathan Layne e Dan Whitcomb