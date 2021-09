Terremoto em Creta danifica prédios antigos e mata uma pessoa

Um terremoto de magnitude 5,8 sacudiu Creta, a maior ilha da Grécia, na manhã desta segunda-feira (27), matando uma pessoa e ferindo várias, informaram autoridades.

O tremor fez as pessoas correram para fora de suas casas, das escolas e edifícios públicos de toda a ilha. Danos foram relatados em muitos prédios antigos próximos do epicentro, no leste da ilha.

O Ministério da Infraestrutura grego disse que enviou um grupo de engenheiros civis para avaliar os danos estruturais e auxiliar os esforços de ajuda.

Um homem morreu quando grande parte de uma capela pequena, da cidade de Arkalochori, a cerca de 30 quilômetros de distância de Heráclion, a principal cidade cretense, desabou durante uma reforma, disse uma autoridade policial. A igreja foi praticamente reduzida a ruínas.

Autoridades de proteção civil informaram que nove pessoas foram feridas pelo terremoto, que danificou principalmente edifícios antigos e desocupados na região da grande Arkalochori.

Muitas pessoas de Heráclion procuraram locais ao ar livre. Estudantes foram instruídos a sair das salas de aula, reunindo-se em pátios e praças das cidades.

O tremor derrubou ou esvaziou prateleiras de supermercados, e escolas da região de Heráclion foram fechadas pelo resto do dia.

Uma autoridade da Defesa Civil afirmou que quartos de hotel serão disponibilizados para as pessoas que precisarem passar a noite fora de casa e que 2,5 mil barracas também serão montadas.

O Instituto Geodinâmico de Atenas estimou a magnitude do sismo em 5,8 e disse que ele ocorreu a 10 quilômetros de profundidade, com o epicentro 23 quilômetros a noroeste de Arvi, no sudeste de Creta.

Mais cedo, o Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo havia estimado uma magnitude de 6,5, e o Centro Geológico dos Estados Unidos, uma magnitude de 6.