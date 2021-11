Emirados Árabes registram tremores após terremoto no Irã

O Centro Nacional de Meteorologia dos Emirados Árabes confirmou que a região foi atingida neste domingo (14) por tremores de terra após terremoto de magnitude 6,2 e 6,7 na escala Richter serem registrados no Irã. Segundo a Agência Reuters, os terremotos deixaram ao menos uma pessoa morta e levaram dezenas de pessoas a fugirem de suas casas na região do porto de Bandar Abbas, no sul do Irã.

De acordo com o órgão, os terremotos em solo iraniano provocaram um pequeno impacto nas regiões norte e leste dos Emirados Árabes. Em Dubai, diversas pessoas relataram, por meio das redes sociais, ter sentido o chão tremer e as luzes balançarem. Alguns internautas chegaram a citar prédios sendo evacuados.

Os tremores foram registrados enquanto a cidade sedia a Expo 2020. Adiada por um ano por conta do novo coronavírus, a exposição é tida como o maior evento internacional aberto ao público desde o início da pandemia.

*A repórter viajou a convite da Apex-Brasil