Ex-presidente da Coreia do Sul morre aos 90 anos

A mídia da Coreia do Sul noticiou hoje (23) que o ex-presidente Chun Doo-hwan faleceu nesta terça-feira aos 90 anos de idade.

A agência de notícias Yonhap e outros órgãos anunciaram que Chun morreu em sua residência em Seul, capital da Coreia do Sul.

O general, que virou político, tomou o poder durante um golpe militar em 1979, após o assassinato do então presidente Park Chung-hee, assumindo a presidência no ano seguinte e governando o país com braço de ferro até 1988. Foi Chun que, em 1980, ordenou a repressão de um movimento em prol da democracia liderado por estudantes, que resultou em mortes na cidade de Gwangju, no sudoeste do país.

Chun promoveu a realização dos Jogos Olímpicos de Seul em 1988, quando a economia sul-coreana passava por um período de crescimento.

Após o período na presidência, Chun foi bastante criticado pelo golpe de estado e a repressão do movimento em Gwangju, e acabou sendo preso em 1995 e condenado à prisão perpétua, mas o ex-presidente foi anistiado em 1997.