França tem alta recorde de casos novos de coronavírus em um dia

A França relatou uma alta recorde de 179.807 casos novos confirmados de coronavírus em um período de 24 horas nesta terça-feira (28), uma das cifras diárias mais elevadas em todo o mundo desde o início da pandemia.

Trata-se do maior número de novas infecções diárias da Europa, de acordo com dados disponíveis no site Covidtracker.fr. Desde o surgimento da pandemia, só os Estados Unidos e a Índia relataram médias diárias de casos novos acima de 200 mil. Na segunda-feira, os EUA relataram mais de 505 mil casos novos de Covid-19.

Também nesta terça-feira, o Reino Unido relatou um recorde de 129.471 casos novos de Covid-19, mas os dados não incluíram as cifras da Escócia e da Irlanda do Norte devido a diferenças nas práticas de informe durante o período do Natal.

O recorde francês anterior de 104.611 foi estabelecido no sábado, vindo depois de a alta de 86.852 de 11 de novembro de 2020 ser superada por dois dias consecutivos de mais de 90 mil casos novos diários no final da semana passada.

A média móvel de sete dias de casos novos na França, que aplaina as irregularidades de relatos diários, atingiu um novo recorde total de 87.500. No domingo e na segunda-feira, o Ministério da Saúde relatou somente cerca de 30 mil casos novos por dia.

Ainda na segunda-feira, o governo anunciou novas medidas para conter as infecções, incluindo limites ao tamanho de aglomerações, a proibição do consumo de alimentos e bebidas em sistemas de transporte e a volta do uso obrigatório de máscaras em espaços abertos.